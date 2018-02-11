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Железнодорожный вокзал Донецка умирает
Гордость Донецка – красавец железнодорожный вокзал, построенный к Евро-2012 и считающийся одним из самых красивых в Украине, разрушается на глазах.
"Железную дорогу еще три года назад завалило обломками моста, и с тех пор их так и не убрали. Новые здания железнодорожного вокзала, которые построила "проклятая Украина" к Евро-2012, стоят заброшенные, с побитыми окнами", - сообщает журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский.
По его словам, здание вокзала находится в ужасном состоянии: течет крыша, внутри на полу вода, гниют перекрытия. Всё это приведет в конечном итоге к тому, что вокзал станет полностью непригоден.
Журналист добавляет, что ж/д вокзал сейчас людьми в большей степени используется для того, чтобы они могли поговорить по телефону с близкими.
"Ведь люди Захарченко отрезали в Донецке украинскую мобильную связь. Теперь МТС ловит только на окраинах, где сигнал добивает с украинской стороны", - поясняет Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, железнодорожный вокзал, ДНР, оккупанты
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