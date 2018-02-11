Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone

11.02.2018 06:55

Соцсети в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) кипят от возмущения из того, что вот уже месяц как на этой части Донбасса отсутствует связь мобильного оператора Vodafone (МТС). Все прекрасно понимают, кому это выгодно. И кто на этом зарабатывает.



Жительница Донецка, которая пишет в соцсетях как ‎Марина Григорьева‎, отмечает (стиль автора сохранен):



"Кто из вас, друзья, на МТС по Viber звонит? Есть же для этого мобильная связь. Нууу, так это в нормальной стране. А в банановой рыспублике не так, как у всего нормального человечества.За время отключеного МТС в Viber выскочили номера чуть ли не всех из моей телефонной книги. Каждый схватился за соломинку, зарегистрировался.



Карточки типа "государственного рыспубликанского оператора связи феникс" приобрели не все.



Кто-то не хочет, тянет до последнего в надежде, что все-таки включат МТС.



Кто-то ждёт, когда очереди закончатся. Да и стартовых пакетов не хватает. Периодически ждут, когда подвезут из рашки новую партию.



А кто приобрёл, смеются, говорят: "Можно с седьмого раза дозвониться, а можно и с двенадцатого не дозвониться".



Как-то тяжело работает феникс на отжатом ещё в 2015 году оборудовании. Шото ворованное не сильно на пользу идёт.



А на "феникс" кто как говорит - феня, петушеникс, петушок, ?уеникс.



Всё такие ласковые слова. Уважают.%UDE1C



Короче, нету новорососсии, ждём, когда накроется и эта недорыспублика".



В социальных сетях многие пишут, что местный оператор "Феникс" не справляется с нагрузкой. При этом ситуация в ближайшем будущем только усугубится из-за повышения нагрузки после подключения новых пользователей.





Средняя попытку дозвона в дневное время - один из 10-25 раз. При этом качество связи продолжает оставаться удручающим.



Пользователи пишут, что стремление руководства "ДНР" заработать на отключение Vodafone обернулась для оккупантов, которых и так недолюбливают, еще катастрофическими электоральные потерями.

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").



На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…

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