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Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone
Соцсети в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) кипят от возмущения из того, что вот уже месяц как на этой части Донбасса отсутствует связь мобильного оператора Vodafone (МТС). Все прекрасно понимают, кому это выгодно. И кто на этом зарабатывает.
Жительница Донецка, которая пишет в соцсетях как Марина Григорьева, отмечает (стиль автора сохранен):
"Кто из вас, друзья, на МТС по Viber звонит? Есть же для этого мобильная связь. Нууу, так это в нормальной стране. А в банановой рыспублике не так, как у всего нормального человечества.За время отключеного МТС в Viber выскочили номера чуть ли не всех из моей телефонной книги. Каждый схватился за соломинку, зарегистрировался.
Карточки типа "государственного рыспубликанского оператора связи феникс" приобрели не все.
Кто-то не хочет, тянет до последнего в надежде, что все-таки включат МТС.
Кто-то ждёт, когда очереди закончатся. Да и стартовых пакетов не хватает. Периодически ждут, когда подвезут из рашки новую партию.
А кто приобрёл, смеются, говорят: "Можно с седьмого раза дозвониться, а можно и с двенадцатого не дозвониться".
Как-то тяжело работает феникс на отжатом ещё в 2015 году оборудовании. Шото ворованное не сильно на пользу идёт.
А на "феникс" кто как говорит - феня, петушеникс, петушок, ?уеникс.
Всё такие ласковые слова. Уважают.%UDE1C
Короче, нету новорососсии, ждём, когда накроется и эта недорыспублика".
В социальных сетях многие пишут, что местный оператор "Феникс" не справляется с нагрузкой. При этом ситуация в ближайшем будущем только усугубится из-за повышения нагрузки после подключения новых пользователей.
Средняя попытку дозвона в дневное время - один из 10-25 раз. При этом качество связи продолжает оставаться удручающим.
Пользователи пишут, что стремление руководства "ДНР" заработать на отключение Vodafone обернулась для оккупантов, которых и так недолюбливают, еще катастрофическими электоральные потерями.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…
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Теги: Донбасс, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ОРДО, "Феникс"
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