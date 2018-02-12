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Блогер: есть только один вариант, как заставить РФ уйти с Донбасса
Существует только один путь, как можно заставить Российскую Федерацию убраться с Донбасса. По мнению украинского блогера Дениса Казанского, чтобы это произошло необходимо значительным образом усилить антироссийские санкции, о чем сообщает «Апостроф».
Как информирует replyua.net, согласно словам Казанского, если постоянно усиливать санкции и снижать уровень жизни в России, будет возрастать недовольство Путиным, а это и есть единственным реальным путем для вывода войск РФ с Донбасса. Также он отмечает, что большей части россиян, вне зависимости от их социального уровня, не нужна эта война. Луганск с Донецком не нужны никому, ведь те разрушения, которые есть там, в плане экономики не предоставляют никакой ценности для РФ. Бизнес России понес огромные потери, был нанесен гораздо больший ущерб, нежели выгода на поставках угля из оккупированных территорий или от «деребана» гумпомощи. Российские оппозиционеры, по мнению Казанского, имеют некоторое решение по завершению войны в Донецкой и Луганской областях, причем это решение единогласное.
А вот говоря о Крыме, журналист сомневается, что полуостров кто-то отдаст Украине. Никакой российский лидер на это не пойдет. Даже никто и не обещает этого. А оппозиция РФ рассказывает, что «Крым – это не бутерброд». Однако последние уже имеют единогласное решение, чтобы выйти из этой авантюры, которая была начата на Донбассе Путиным, о чем он уже, наверное, сожалеет. Нужно постоянно настаивать на том, чтобы РФ ушла оттуда, и это может произойти, рано или поздно.
Теги: Россия, Донбасс, война, АТО
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