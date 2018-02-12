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Архив - Донецкая область

Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты

12.02.2018 21:38
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Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты

Противотанковые управляемые ракеты поступили на вооружение боевиков.

Об этом сообщает Министерство Обороны со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки. 

"Российская Федерация продолжает снабжать и вооружать подконтрольные им гибридные воинские части на Донбассе. В частности, в одной из частей российских оккупационных войск поставлена ​​очередная партия противотанковых управляемых ракет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, ремонт и восстановление военной техники боевиков происходит на территории России.

«В частности, 8-11 февраля из временно оккупированных территорий Донецкой области в Ростовскую область осуществлено перемещение военной техники, которая нуждается в капитальном и среднем ремонте», - указано в сообщении. 

В пресс-службе сектора «Донецк» 0629 пояснили, что информации о поступлении ПТРУ на позиции террористов именно в район Мариуполя не поступало.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, ракеты, боевики
 
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