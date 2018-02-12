Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит

12.02.2018 11:38

На временно оккупированных территориях Донбасса разворовывают оборудование Vodafone

Об этом сообщают в социальных сетях.

“МТС походу, все. Сеть базовых станций уже начали курочить, причем не сколько днры, а местная шантрапа. Недавно узнал, нашу БС рас***начили тоже местные. По пьяни приспичило догнаться, решили сдать кабель питания. Заодно рубанули и оптический, хотя он на***н не нужен никому”, – написал он.

Этот пост активно комментирую пользователи соцсетей.

“Прощание с цивилизацией”, “Чем быстрее наступит полный пи****! Тем быстрее эта “парабола” изменит свое направление в другую плоскость… то ли революция чести днр))) то ли просто кого-то прибью в итоге!” – пишут в сети.

Как сообщалось ранее, в конце январая в оккупированном Донецке местные жители стали отмечать места, где доступна связь Vodafone специальными указателями. На столбах и других местах в городе появились листки, на которых напечатаны указатели и надписи “МТС ловит там”. Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия. В местах с такими указателями заметно скопление людей, которые говорят по телефонам.

Источник: https://politeka.net