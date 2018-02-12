Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине

12.02.2018 17:40

В ближайшее время вероятнее всего, начнется дискуссия об объединении «ДНР» и «ЛНР» в одну «республику», которая попытается интегрироваться в Украину.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он подчеркнул: «Что касается отдельных территорий Луганской и Донецкой области и тезиса о выборах, перед нами еще возникнет большой вопрос, который пока нигде не урегулирован и даже не поднимался на уровне дискуссии. А именно — вопрос, какой статус будут иметь эти районы».

Кроме того, Тука добавил: «Я убежден в том, что в ближайшее время будет начата, возможно, и не нами, дискуссия об объединении этих квази-республик и создании какого-то непонятного образования, которое потом как единое целое будет пытаться интегрироваться в тело Украины».

Чиновник подчеркнул: «Чтобы дискутировать в таком направлении, нужно понимать, что это потребует от нас изменений в действующую Конституцию. Ведь территориальное устройство определяется исключительно Конституцией».

Источник: https://donpress.com