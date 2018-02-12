В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров

12.02.2018 16:31

В Константиновке арестована женщина, которая под видом социального работника грабила одиноких пенсионеров. Как рассказал нашему изданию начальник Константиновского отделения полиции Виталий Хиврич, мошенница ранее была четырежды судима, поэтому чувствовала себя в криминальной среде как «рыба в воде». Было установлено, что только в Константиновке она совершила 14 эпизодов хищений личного имущества, преимущественно денег у одиноких пенсионеров.



В 2015 году после очередного заключения она приехала из Горловки и поселилась у родственников в Славянске. В Константиновку приезжала «работать». Подозреваемая в мошенничестве гражданка 1956 года рождения была коротко подстрижена, хорошо одета и легко входила в контакт с пожилыми людьми. Была посредственной и открытой, производила впечатление порядочной к слову, также пожилой женщины. Своих жертв «ловила» у супермаркетов, на городских остановках, у подъездов многоэтажек.



Мошенница здоровалась, спрашивала о детях и родственниках. Производила впечатление давней знакомой. Если выяснялось, что старушка проживает одна, действовала дальше: «Я из социальной службы. Вам положена гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов. За доставку нужно заплатить 30 гривен». Ни о чем не подозревающие люди приглашали женщину в свои квартиры, наивно открывали места хранения денег и отдавали положенную сумму. Затем гостья просила наполнить ее баклажку водой. А сама тем временем брала из тайника сбережения и уходила.



Как объяснил Виталий Хиврич, поиски «социального работника» усугублялись тем, что обманутые ею пожилые люди плохо давали описание подозреваемой. Им в силу лет и морально-психологического состояния сложно было воссоздать и описать образ злоумышленницы. Опрошенные потерпевшие путались в показаниях. Но, тем не менее, правоохранители сделали все возможное, чтобы найти разыскиваемую гражданку. Ее задержали в момент, когда она собиралась совершить очередное преступление. По решению суда, подозреваемой избрана мера пресечения — содержание под стражей. Сейчас она находится в следственном изоляторе Бахмута.

Ранее сообщалось, что за помощью к горожанам обратились полицейские Константиновки





