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В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов
Возведение объекта началось 30 октября прошлого года. Плановое завершение строительства намечено на декабрь 2018-го, однако подрядчик намерен окончить его раньше.
Характерной чертой данных работ является использование новейших технологий. Днище котлована будет устелено противофильтрационным экраном из геомембраны, состоящей из геосинтетического полимерного материала. Здесь обустроят и дренажную систему для защиты от подтопления, а также для сбора фильтрата. Кроме того, создаются условия для накопления биогаза.
Рядом с котлованом будет возведена и мусоросортировочная станция, которая позволит перерабатывать до 30 процентов поступающих отходов.
Полигон рассчитан на не менее 22 года работы. Мусор сюда планируется свозить из Курахово, Угледара, Марьинского, Великоновоселковского и Волновахского районов.
Данный объект – один из четырех региональных полигонов ТБО, которые откроют в области в рамках реализации Программы обращения с отходами до 2020 года.
Подобные стройки сейчас уже ведутся в Краматорске и Волновахе. Еще одна намечена в Мариуполе.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Курахово, мусор, полигон
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