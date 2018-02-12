В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие

12.02.2018 14:00

Вчера в Куйбышевском районе оккупированного Донецка, на улице Маршала Жукова горело нежилое административное здание.

В «МЧС ДНР» сообщили, что в результате пожара погибли два человек и пострадали шесть человек.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара приняли участие 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

Источник: https://donpress.com/news