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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие

12.02.2018 14:00
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В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие

Вчера в Куйбышевском районе оккупированного Донецка, на улице Маршала Жукова горело нежилое административное здание.

В «МЧС ДНР» сообщили, что в результате пожара погибли два человек и пострадали шесть человек.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара приняли участие 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

 

Источник: https://donpress.com/news 



Теги: Донецк, Донбасс, пожар
 
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