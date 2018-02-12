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В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие
12.02.2018 14:00
Вчера в Куйбышевском районе оккупированного Донецка, на улице Маршала Жукова горело нежилое административное здание.
В «МЧС ДНР» сообщили, что в результате пожара погибли два человек и пострадали шесть человек.
На данный момент причина пожара устанавливается.
Всего в тушении пожара приняли участие 8 единиц техники и 40 человек личного состава.
Источник: https://donpress.com/news
Теги: Донецк, Донбасс, пожар
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