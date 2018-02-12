Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему

12.02.2018 14:48

На оккупированной территории Донбасса в "ДНР" восстановление покрытия мобильного оператора "МТС-Украина" вряд ли произойдет в ближайшем будущем, так как местные мародеры уже начали уничтожать и сдавать на металл сети базовых станций.

Об этом пишет пользователь социальных сетей, ставший очевидцем нападения группы местных мародеров на оборудовании Vodafone, которое обеспечивало работу мобильного оператора и покрытие сети. Пользователь пишет, что "местная шантрапа" срезает кабели питания и сдает в пункты приема металла, попутно повреждая целостность оборудования базовых станций.

При этом пользователи социальных сетей пишут, что пришедший на Донбасс "русский мир" продолжает истреблять цивилизацию на оккупированной территории, буквально грабя еще недавно один из самых успешных регионов Украины.



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Источник: https://www.dialog.ua