Боевики убили украинского воина в зоне АТО. Еще двоих ранили

13.02.2018 07:10

В результате вражеских обстрелов 12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое были ранены.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, выражая соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.



В Сети сообщается, что 12 февраля, около 10:00, во время обстрела погиб младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.). Он -уроженец Чернигова. До войны работал мастером строительных и монтажных работ. С октября 2016 пошел защищать Украину, подписав контракт.