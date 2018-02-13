Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики убили украинского воина в зоне АТО. Еще двоих ранили

13.02.2018 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики убили украинского воина в зоне АТО. Еще двоих ранили

В результате вражеских обстрелов 12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, выражая соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.

В Сети сообщается, что 12 февраля, около 10:00, во время обстрела погиб младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.). Он -уроженец Чернигова. До войны работал мастером строительных и монтажных работ. С октября 2016 пошел защищать Украину, подписав контракт.



Теги: Донбасс, смерть, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх