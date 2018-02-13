Часть Донетчины – обесточена

13.02.2018 08:23

20 тысяч 950 абонентов остались без электричества из-за непогоды, ударившей по югу Донецкой области.



Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский. По его словам, налипание влаги на проводах электросети привело к порыву и как следствие - отключение 17 тыс. 840 абонентов в Мариуполе, 2 тысяч 185 – в десяти поселках Мангушского района и 725 – в Чермалыкы.



"Как доложил мой заместитель Виктор Ремький, который занимается вопросами координации действий всех служб по ликвидации последствий этого происшествия, сейчас по всем направлениям работают аварийно-восстановительные бригады. Обещают к концу дня вернуть электричество во все пока обесточены дома", - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.