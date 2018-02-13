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Архив - Донецкая область

Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО

13.02.2018 14:11
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Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО

Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.

Согласно карте, резко обострилась сиутация в районе Светлодарской дуги. Неспокойно также было на юге Донетчины и у отдельных населенных пунктов Луганщины.

Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.). 

Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.



Теги: Донбасс, карта, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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