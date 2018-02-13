Донбассу не хватает еды и средств

13.02.2018 17:47

Заместитель представителя офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун заявила, что оценка продовольственной безопасности на Донбассе показала страшную картину. Как выяснилось, по обе стороны линии разграничения растет количество людей, которым не хватает еды.



Согласно исследованию, которое ООН провела в сентябре 2017 года, количество нуждающихся в продукта растет намного быстрее на неподконтрольных территориях. В том числе и из-за того, что пожилые люди недополучают свои пенсии.



Калхун сообщила, как удалось установить, что 40% пенсионеров на неподконтрольной части Донбасса получают украинские выплаты и сейчас.



"Это всё - данные с Пенсионного фонда Украины. Эти данные показывают, что в начале 2014 года на неподконтрольной территории получали пенсии больше 1 млн 300 тыс. человек. На конец ноября 2017 года получают пенсию на этой территории 500 тыс. человек, которые там прописаны. То есть лишь 40% из тех, которые получали пенсии раньше", – объясняет Ноэль Калхун



По ее словам, даже эти 40% пенсионеров должны были зарегистрироваться на подконтрольной территории Украины, чтобы получать эту пенсию.



"Они должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, должны проходить проверку дома или в Ощадбанке, они должны хотя бы раз в 60 дней пересекать линию разграничения и быть на подконтрольной территории", – отметила зампредставителя офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.



"Тот факт, что люди обязаны стоять на учете как ВПЛ, усложняет процедуру получения пенсии, - подчеркивает она. - Понятно, что Украина может выплатить эту пенсию только на подконтрольной территории через украинские банки. Так система работала до начала 2016 года, и тогда 75% жителей неподконтрольных территорий получали свою пенсию на подконтрольной территории. Но когда ввели ряд разных верификаций, условие, что нужно пересекать линию каждые 60 дней, мы увидели, что количество тех людей, которые могли бы пройти эти процедуры, начало падать. И это имеет серьезные последствия для людей".



"Мы увидели, что по обе стороны линии разграничения количество тех людей, которые не имеют еды в достатке, растет. Но это количество растет намного быстрее на неподконтрольных территориях, - продолжает Ноэль Калхун. - Этому служит много факторов, в том числе, и то, что пожилые люди недополучают свои пенсии. Пенсия – это собственность человека, на которую он имеет право, хотя может получать социальное пособие из другого источника".



При этом, на неподконтрольных территориях оккупационная "власть" платит людям, однако у Украины нет информации о том, кто и сколько получает.



"В украинском законодательстве нигде не указано, что основанием для невыплаты пенсии людям является факт, что они живут на неподконтрольной территории. И обновленный Верховный Суд уже принял решение в пользу переселенца, которому отказали в выплате пенсий", – напомнила Ноэль Калхун.



Она считает, что это решение Верховного Суда должно объединить судебную практику в Украине, и все судьи в Украине должны принимать решение в соответствии с решением Верховного Суда.



"Это пойдет на пользу всем пенсионерам, которые находятся в аналогичной ситуации. Но понятно, что это будет огромная нагрузка, если тысячи людей начнут подавать иски по этому поводу. Поэтому лучше этот вопрос решить либо на уровне Кабинета министров, либо на уровне законодателя, чтобы урегулировать это для всего населения", – сказала заместитель представителя офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.



Также она отметила, что нужда в продуктах питания растет по обе стороны линии разграничения, но на неподконтрольной территории - намного быстрее.



"Если в 2016-м году 13% жителей неподконтрольной территории имели средний или высокий так называемый уровень продовольственной опасности, то в 2017-м году эта цифра была уже 26%. То есть в 2 раза больше. Разные факторы играют роль, прежде всего, что конфликт продолжается, продолжается экономический кризис, и люди от этого страдают. Но больше всего от этого страдают семьи, в которых нет трудоспособного человека, и никто не получает зарплату. И это 80 тыс. людей, которые имеют ежедневные проблемы с продуктами питания", – говорит Ноэль Калхун.