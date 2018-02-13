Главный полицейский Донетчины: Споем, когда Донецк и другие украинские города, которые сейчас оккупированы, будут освобождены

13.02.2018 19:06

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин в интервью comments.ua ответил на "песенный вопрос".



"В Сети можно найти кадры, где вы поете, выступая на концерте ко Дню Милиции в Прикарпатье. А на Донетчине петь доводилось? Как вообще расслабляетесь?" - поинтересовались у Николая Семенишина.



Он ответил так: "Что до расслабления, то полностью отключаться от процесса нельзя. Но есть то, что всегда дает мне силы, – это моя семья, (куда бы ни забросила судьба, со мной всегда моя жена, это колоссальная поддержка), а также спорт и книги - украинская литература, история… На Донетчине петь пока не приходилось, однако уверен, всё еще впереди. Думаю, мы все вместе споем, когда Донецк и другие украинские города, которые сейчас оккупированы, будут освобождены".



