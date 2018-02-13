- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом
Сообщения о том, что появился вполне контректный план по вводу на Донбасс миротворцев ООН (который может устроить и Украину, и Россию), вызвал бурные фантазии в воспаленном мозгу некоторых оккупантов.
К пример, экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский в Фейсбуке (где он значится как Александр Сергеев) написал следующее:
"Да, сейчас заостряется вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, и если прошлые вариации на эту тему были нереализуемыми, и мы смотрели на них по принципу "мели Емеля", то озвученная сейчас концепция, которая предполагает двадцатитысячный контингент, набранный из стран не членов НАТО, включая Бразилию и Беларусь, под предводительством нейтральной, но прохладной к России Швеции, выглядит более реалистичной - и это беспокоит.
Как озвучено, план-программа миссии должна соответствовать некоторой этапности урегулирования ситуации. В первую очередь должен быть решен политический пакет: особый статус, амнистия, местные выборы. А потом, согласно логике предложенного варианта, - вывешивание на границе украинских флагов.
При этом сохраняется собственная милиция, статус русскоязычной территории и особые отношения с Россией. Примерно об этом договорились Сурков и Волкер. Примерно это озвучил бывший генсек НАТО Расмуссен".
Ходаковский почему-то уверен, что реализация это плана "есть ни что иное, как политическая смерть Порошенко, чья предвыборная программа будет строится на противостоянии с Россией".
Террорист считает, что Порошенко сейчас продолжается встречаться с Клинтон и прочими американскими демократами, которых украинская власть открыто поддержала во время недавней президентской кампании в США.
"Видя, что Трамп не разорвал пока круг обступивших его русофобов, Порошенко расслабился и стал в позу. Такое Трампу понравиться не может просто даже из самолюбия, и он может применить все методы, чтобы заставить пойти Украину на реализацию озвученного Расмуссеном плана, похоронив строптивца и заменив его той же Юлей, одной из первых засвидетельствовавшей почтение на "завтраке у Тиффани". Так что я бы стал рассматривать введение миротворцев в более широком контексте: победит клан Клинтон, или клан Трампа. А от этого зависит, быть Порошенко президентом, или не быть", - фантазирует Ходаковский.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев.
Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Теги: Донбасс, ДНР, Порошенко, миротворцы, Клинтон, Ходаковский
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть
- Главарь боевиков Захарченко подготовил свои поправки в украинскую Конституцию
- Настоящий полковник: президент Украины встретился с героем, пережившим почти два года донбасского плена
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах14:43
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему