Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом

13.02.2018 15:32

Сообщения о том, что появился вполне контректный план по вводу на Донбасс миротворцев ООН (который может устроить и Украину, и Россию), вызвал бурные фантазии в воспаленном мозгу некоторых оккупантов.



К пример, экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский в Фейсбуке (где он значится как Александр Сергеев) написал следующее:



"Да, сейчас заостряется вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, и если прошлые вариации на эту тему были нереализуемыми, и мы смотрели на них по принципу "мели Емеля", то озвученная сейчас концепция, которая предполагает двадцатитысячный контингент, набранный из стран не членов НАТО, включая Бразилию и Беларусь, под предводительством нейтральной, но прохладной к России Швеции, выглядит более реалистичной - и это беспокоит.



Как озвучено, план-программа миссии должна соответствовать некоторой этапности урегулирования ситуации. В первую очередь должен быть решен политический пакет: особый статус, амнистия, местные выборы. А потом, согласно логике предложенного варианта, - вывешивание на границе украинских флагов.



При этом сохраняется собственная милиция, статус русскоязычной территории и особые отношения с Россией. Примерно об этом договорились Сурков и Волкер. Примерно это озвучил бывший генсек НАТО Расмуссен".



Ходаковский почему-то уверен, что реализация это плана "есть ни что иное, как политическая смерть Порошенко, чья предвыборная программа будет строится на противостоянии с Россией".



Террорист считает, что Порошенко сейчас продолжается встречаться с Клинтон и прочими американскими демократами, которых украинская власть открыто поддержала во время недавней президентской кампании в США.



"Видя, что Трамп не разорвал пока круг обступивших его русофобов, Порошенко расслабился и стал в позу. Такое Трампу понравиться не может просто даже из самолюбия, и он может применить все методы, чтобы заставить пойти Украину на реализацию озвученного Расмуссеном плана, похоронив строптивца и заменив его той же Юлей, одной из первых засвидетельствовавшей почтение на "завтраке у Тиффани". Так что я бы стал рассматривать введение миротворцев в более широком контексте: победит клан Клинтон, или клан Трампа. А от этого зависит, быть Порошенко президентом, или не быть", - фантазирует Ходаковский.



Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев.



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