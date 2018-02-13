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Япония поможет восстанавливать Донетчину
Япония предоставит средства для помощи и восстановления Донецкой области. Сегодня, 13 февраля, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме во время встречи с председателем Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
По словам господина Шигеки Сумме, 4 млн долларов будут выделены через гуманитарные организации для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области - как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством ее части.
Кроме того, в этом году компания "Вода Донбасса" благодаря финансовой поддержке Японии, получит бронированный автомобиль, чтобы работники могли безопаснее и эффективнее выполняли свою работу.
"Сегодня во время встречи мы обсудили недавно принятый закон о реинтеграции оккупированных территорий, а также определили направления совместной работы в этом году. Также обсудили вопросы поддержки проектов по восстановлению водо- и газоснабжения жителей как оккупированной, так и подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины", - сообщил Павел Жебривский.
Глава области поблагодарил правительство Японии и УВКБ ООН за постоянную поддержку и помощь Донбассу.
Теги: Донбасс, Япония, помощь, восстановление, Жебривский
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