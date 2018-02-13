Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Картины, спектакли, забавы и уникальная каша: Авдеевка готовится к грандиозному фестивалю

13.02.2018 16:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Картины, спектакли, забавы и уникальная каша: Авдеевка готовится к грандиозному фестивалю

Стали известны подробности фестиваля "Авдеевка ФМ", который состоится весной и обещает удивить размахом.

По данным Help and Travel Service, фест готовит Инициативная группа города Авдеевка. Запланирован он на 9 апреля (понедельник после Пасхального воскресенья, который будет выходным).

"Этот фестиваль - пространство творческого входновения, где каждый, погрузится в атмосферу современной музыки, театрального искусства, народных традиций и семейного праздника, - отмечают в Help and Travel Service. - Поэтому не планируйте много на 9 апреля, а езжайте в Авдеевка (Донецкая область) - получите приключения и новые впечатления. А если захотите стать не только слушателем, но и радиоведущим то велкам, потому что сейчас организаторы приглашают профессиональные и любительские музыкальные, театральные коллективы, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, творческие объединения, общественные организации, издательства, волонтерские организации. Так что не упустите этот шанс".

На "Авдеевка ФМ" запланированы следующие активности:

Живопись:
- выставка картин, которые создадут за 3-4 дня группа местных художников-любителей и художников профессионалов;
- мастер-классы по живописи (студийные и под открытым небом) для тех, кто умеет или не умеет, но хочет рисовать;
- творческие встречи с художниками.

Театр:
- спектакли молодежных любительских коллективов города и ближайших населенных пунктов (конкурс детских и молодежных коллективов);
- уличный театр;
- спектакли приглашенных театральных коллективов;
- мастер-классы;
- автограф сессии.

"Фестиваль откроет имена местных исполнителей и музыкальных коллективов, познакомит с музыкантами из разных городов Украины, станет площадкой для дебютов и экспериментов, подарит всем чрезвычайные эмоции и открытия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, всех гостей ждут:

Мастер-классы по прикладным видам творчества
Литературные локации (встречи с писателями, книжная ярмарка, лекции по современной литературы и искусства).
Научные пикники.
Детская площадка.
Игры, танцы (пасхальные забавы, казацкие развлечения).
Фестиваль уличной еды (для гурманов - уникальная Авдеевская каша).



Теги: Донбасс, Авдеевка, фестиваль, культура
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх