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Картины, спектакли, забавы и уникальная каша: Авдеевка готовится к грандиозному фестивалю
Стали известны подробности фестиваля "Авдеевка ФМ", который состоится весной и обещает удивить размахом.
По данным Help and Travel Service, фест готовит Инициативная группа города Авдеевка. Запланирован он на 9 апреля (понедельник после Пасхального воскресенья, который будет выходным).
"Этот фестиваль - пространство творческого входновения, где каждый, погрузится в атмосферу современной музыки, театрального искусства, народных традиций и семейного праздника, - отмечают в Help and Travel Service. - Поэтому не планируйте много на 9 апреля, а езжайте в Авдеевка (Донецкая область) - получите приключения и новые впечатления. А если захотите стать не только слушателем, но и радиоведущим то велкам, потому что сейчас организаторы приглашают профессиональные и любительские музыкальные, театральные коллективы, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, творческие объединения, общественные организации, издательства, волонтерские организации. Так что не упустите этот шанс".
На "Авдеевка ФМ" запланированы следующие активности:
Живопись:
- выставка картин, которые создадут за 3-4 дня группа местных художников-любителей и художников профессионалов;
- мастер-классы по живописи (студийные и под открытым небом) для тех, кто умеет или не умеет, но хочет рисовать;
- творческие встречи с художниками.
Театр:
- спектакли молодежных любительских коллективов города и ближайших населенных пунктов (конкурс детских и молодежных коллективов);
- уличный театр;
- спектакли приглашенных театральных коллективов;
- мастер-классы;
- автограф сессии.
"Фестиваль откроет имена местных исполнителей и музыкальных коллективов, познакомит с музыкантами из разных городов Украины, станет площадкой для дебютов и экспериментов, подарит всем чрезвычайные эмоции и открытия", - отмечается в сообщении.
Кроме того, всех гостей ждут:
Мастер-классы по прикладным видам творчества
Литературные локации (встречи с писателями, книжная ярмарка, лекции по современной литературы и искусства).
Научные пикники.
Детская площадка.
Игры, танцы (пасхальные забавы, казацкие развлечения).
Фестиваль уличной еды (для гурманов - уникальная Авдеевская каша).
Теги: Донбасс, Авдеевка, фестиваль, культура
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