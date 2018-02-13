Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины

13.02.2018 10:11

Журналист и блогер Денис Казанский прокомментировал пышные празднования, которые устроили вчера в оккупированном Донецкое по поводу 100-летя образования Донецко-Криворожской республики.



"Были торжества. Захарченко вновь обещал дойти до Бессарабии. Даже Владимир Корнилов приезжал, который раньше стеснялся светиться на одних мероприятиях с боевиками, - пишет Казанский. - Особенно забавно за всем этим наблюдать, если вспомнить, чем эта Донецко-Криворожская республика закончилась. А закончилась она тем, что в Москве решили, что она не нужна. Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины, и молодая республика растаяла, как мороженное в жаркий июльский день. Так что уже через несколько месяцев можно будет праздновать и годовщину ликвидации ДКР".



Журналист напоминает, что "почти всех руководителей ДКР на всякий случай расстрелял в 1930-х годах самый справедливый и честный вождь товарищ Сталин".