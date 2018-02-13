Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины

13.02.2018 10:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины

Журналист и блогер Денис Казанский прокомментировал пышные празднования, которые устроили вчера в оккупированном Донецкое по поводу 100-летя образования Донецко-Криворожской республики.

"Были торжества. Захарченко вновь обещал дойти до Бессарабии. Даже Владимир Корнилов приезжал, который раньше стеснялся светиться на одних мероприятиях с боевиками, - пишет Казанский. - Особенно забавно за всем этим наблюдать, если вспомнить, чем эта Донецко-Криворожская республика закончилась. А закончилась она тем, что в Москве решили, что она не нужна. Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины, и молодая республика растаяла, как мороженное в жаркий июльский день. Так что уже через несколько месяцев можно будет праздновать и годовщину ликвидации ДКР".

Журналист напоминает, что "почти всех руководителей ДКР на всякий случай расстрелял в 1930-х годах самый справедливый и честный вождь товарищ Сталин".



Теги: Донбасс, республика, ДНР, Захарченко, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх