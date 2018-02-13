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Архив - Донецкая область

Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым

13.02.2018 08:34
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Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 12 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 8120 человек и 1550 транспортных средств;

"Майорск" - 7660 человек и 905 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6085 человек и 1165 транспортных средств;

"Гнутово" -3765 человек и 850 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6975 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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