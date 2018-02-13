Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг

13.02.2018 19:31

В ходе пресс-конференции "Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?" свое мнение об этом неоднозначно пакте, который так и не привел к прекращению боевых действий, высказал директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.



"Когда подписывались Минские соглашения, президент Путин ждал взятия Дебальцево, была записана дата прекращения огня 15 февраля, а бои в Дебальцево закончились 18-19 февраля. То есть Минские соглашения были сорваны еще в момент их подписания, поскольку стороны не прекратили военные действия", - отметил Толстов.



По его словам, с самого подписания Минских соглашений был ряд моментов, которые испортили процесс реализации этих договоренностей, что впоследствии отразилось на ходе их выполнения.



"Пошли задержки, пошел торг, пошла задержка позиций отдельных сторон. На сегодня мы видим, что Минские соглашения сыграли роль, как элемент давления на прекращение больших наступательных операций. Больших наступательных операций в течение этих трех лет не было", - подчеркнул эксперт.



Он добавил, что попытка использовать Минские соглашения в качестве элемента давления на какую-то одну из сторон не увенчалась успехом и не открыла перспективу к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.



"Поэтому сегодня мы находимся в состоянии полузамороженного конфликта, с другой стороны – ни одна из сторон не видит для себя обязательств выполнять что-либо существенное, начиная с полного прекращения огня, разведения сил сторон и создания зоны безопасности минимум в 100 км", – считает директор института политического анализа и международных исследований.



Он отмечает, что говорить о политической части Минских соглашений крайне сложно, пока не будет выполнен их первый и главный пункт, стартовый пакет договоренностей – полное прекращение огня.