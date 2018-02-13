Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"

13.02.2018 16:48

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская уверена, что Россия не смягчила свою позицию по введению миротворцев на Донбасс (как думают некоторые). Риторика Кремля, по ее мнению, будет постоянно меняться.



"Мы будем видеть такие более жесткие, более мягкие заявления, которые будут говорить о разной динамике переговоров, в частности, до выборов президента Российской Федерации. То, что украинский вопрос в контексте национальной политики РФ, свидетельствует заявление Владимира Путина о том, что он будет голосовать на выборах именно в Крыму", – отметила Айвазовская в эфире телеканала "Донбасс".



По ее словам, такие заявления являются частью агрессии Российской Федерации, которая началась в Крыму и продолжается на Донбассе. "Эта риторика будет то смягчаться, то становиться более жесткой. До выборов это будут такие качели. После - может быть более жесткая позиция", – отметил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.



Айвазовская уверена: "В меньшей мере Россия заинтересована иметь реальных миротворцев, целью которых является сбалансирование сил, прекращение горячей фазы конфликта и перехода к транзитному периоду – то ли транзитной юстиции, то ли возвращению в правовое поле Украины и восстановлению контроля над границей".



Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ также добавила, что РФ и через представителей "ДНР" и "ЛНР" в Минске, и через своих официальных представителей открыто заявляет о том, что считает миротворческую миссию ООН на Донбассе формой международной оккупации. "После таких заявлений России нечего делать в Совбезе ООН, потому что миротворцев используют не только в Украине. Есть разные мандаты, есть разная численность, но называть миротворцев ООН оккупантами ставит вообще под вопрос, что делает Россия в ООН", – сказала Айвазовская, которая также прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"



Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.



