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Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях
Донбасс SOS сообщил, что опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе.
Луганская область:
пгт. Золотое, Попаснянский район - 12 и 14 февраля;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 13 и 16 февраля;
пгт. Нижнее, Попаснянский район - 15 февраля;
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Донецкая область:
п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 12 и 16 февраля;
п. Зайцево (Бахмутка), ул. Аносова - 13 февраля;
п. Зайцево (Жованка), ул. Мануильского, 46 - 14 февраля;
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 15 февраля;
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
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