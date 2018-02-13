Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами

13.02.2018 13:40

В моргах Днепра (бывший Днепропетровск) и оккупированного Донецка находится большое количество неопознанных тел. Идентифицировать их пока невозможно. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал координатор по связям с медиа Международного комитета Красного Креста Александр Власенко.



"Мы знаем, что в моргах Донецка и Днепра находится большое количество неопознанных тел. Возможно, эти тела принадлежат людям, которых мы разыскиваем по тем почти 700 делам, которые у нас до сих пор являются открытыми. Но с точной уверенностью сказать этого нельзя. Нужен общий механизм – создание единого реестра, – отметил Власенко. - Этот вопрос очень политизирован. Безусловно, это политическое решение, которое должны принять обе стороны, которые не всегда готовы контактировать по любым вопросам, даже по гуманитарным вопросам. А данная проблема – сугубо гуманитарная".