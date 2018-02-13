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На Донбассе под огнем оказались позиции сил АТО у 9 населенных пунктов
За прошедшие сутки, 12 февраля, российско-оккупационные войска продолжили наносить удары по позициям украинских воинов. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по всей линии соприкосновения противник провел в понедельник 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
На Луганском направлении особенно жарко было в районе Крымского. Вблизи этого прифронтового села боевики несколько раз в течение суток вели огонь по опорным пунктам сил АТО из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Екатериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево. Рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении в вечернее время захватчики применили 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье. А по украинским позициям неподалеку от Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов 12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое были ранены.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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