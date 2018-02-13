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Архив - Донецкая область

На КПВВ у линии разграничения нашли тайник

13.02.2018 10:06
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На КПВВ у линии разграничения нашли тайник

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" представители Донецкого погранотряда обнаружили автомобиль "ГАЗ" с двойным дном.

Под управлением гражданина Украины авто двигалось по маршруту Мариуполь-Донецк.

В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителя Государственной фискальной службы, выяснилось, то в двойном дне багажного отделения были спрятаны комплектующие к компьютерам (видеокарты и кулеры) на общую сумму более 102 тыс. гривень

Гражданина и изъятый товар передали представителям ГФС для принятия правового решения.

Напомним, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром самые большие очереди были зафиксированы у КПВВ "Марьинка" и "Майорск".



Теги: Донбасс, тайник, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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