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На Светлодарской дуге стало меньше мин и больше маскировки
13.02.2018 09:58
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) из группы в Светлодарске провели вчера ряд важных выездов.
Так, "симики" осуществили координацию работ по прокладке дороги к недавно освобожденным селам Травневое (Майское) и Гладосово. Совместно с работниками ГСЧС Украины в Донецкой области были проведены работы по проверке отсутствия взрыво- опасных средств на территории проведения ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, представители ГВС доставили гуманитарную помощь, предоставленную Союзом участников АТО Львовщины, бойцам, которые держат рубежи на Светлодарской дуге. Воины получили теплые вещи, маскировочную сетку, сигареты и кофе.
Теги: Донбасс, мины, ВСУ, Светлодарская дуга, симики
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