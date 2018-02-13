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Архив - Донецкая область

На Светлодарской дуге стало меньше мин и больше маскировки

13.02.2018 09:58
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На Светлодарской дуге стало меньше мин и больше маскировки

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) из группы в Светлодарске провели вчера ряд важных выездов.

Так, "симики" осуществили координацию работ по прокладке дороги к недавно освобожденным селам Травневое (Майское) и Гладосово. Совместно с работниками ГСЧС Украины в Донецкой области были проведены работы по проверке отсутствия взрыво- опасных средств на территории проведения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, представители ГВС доставили гуманитарную помощь, предоставленную Союзом участников АТО Львовщины, бойцам, которые держат рубежи на Светлодарской дуге. Воины получили теплые вещи, маскировочную сетку, сигареты и кофе.



Теги: Донбасс, мины, ВСУ, Светлодарская дуга, симики
 
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