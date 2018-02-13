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НАБУ проводит обыски в ГП "Мирноградуголь"
Сегодня, 13 февраля, в Мирнограде (бывший Димитров), в здании ГП "Мирноградуголь" (бывшее "Красноармейскуголь) вооруженные люди проводят следственно-оперативные действия.
Чтобы узнать подробности, журналисты ТК "Орбита" обратились к заместителю директора – начальнику отдела по социально-хозяйственным вопросам Евгению Хованскому.
По его словам, в 11.00 к админзданию "Мирноградуголь" прибыли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины. При себе они имели постановление суда, дающее право на изъятие вещей и документов. Поначалу, в течение часа, вход в здание, серверные и кабинеты был заблокирован. Потом сотрудникам разрешили входить и выходить.
Евгений Хованский добавил, что по состоянию на 15.30 следователи НАБУ находились в кабинете генерального директора.
Теги: Донбасс, обыск, НАБУ, Мирноград (Димитров), ГП "Мирноградуголь"
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