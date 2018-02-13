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Названы 5 положительных моментов минских соглашений

13.02.2018 10:41
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Названы 5 положительных моментов минских соглашений

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".

"При вооруженных конфликтах любой природы, а особенно тех, что сознательно, рационально спланированы, в которые было инвестировано колоссальное количество ресурсов со стороны государства-агрессора, простые решения не работают", - отмечает Айвазовская.

По ее мнению, процесс переговоров себя уже оправдал, если есть:

1) санкции;

2) уменьшение (хотя, к сожалению, не полное прекращение) боевых действий;

3) освобождение (хотя, к сожалению, не всех) заложников;

4) навязывание своей политической программы, а не реализацию видения агрессора;

5) выигранное время, который как ресурс имеет колоссальную ценность.

"Но следует не быть детьми и понимать, что если мы не имеем 100% результата здесь и сейчас на уровне Минска, Нормандии, переговоров Волкер-Сурков, СБ ООН и т.д., то есть только одна совершенно неизменная составляющая в этих процессах и форматах: РОССИЯ", - подчеркивает Айвазовская.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне лидеров подписала соглашение "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Договоренности кроме прочего предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.

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Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, Минские договоренности
 
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