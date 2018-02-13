Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новые мины замечены на Донетчине

13.02.2018 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новые мины замечены на Донетчине

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжают фиксировать в Донецкой области наличие противотанковых мин и знаков, предупреждающих о минной опасности.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 февраля), на участке между н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели видели около 10 противотанковых мин типа TM-62, установленных на поверхности земли, и отметили, что по меньшей мере одна из них имела корпус TM-62M и пластиковый взрыватель МВП-62.

Находясь возле н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля Миссии впервые зафиксировали квадратный знак желтого цвета с надписью красными буквами "МИНЫ" на русском языке.



Теги: Донбасс, опасность, мины, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх