Новые мины замечены на Донетчине

13.02.2018 13:55

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжают фиксировать в Донецкой области наличие противотанковых мин и знаков, предупреждающих о минной опасности.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 февраля), на участке между н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели видели около 10 противотанковых мин типа TM-62, установленных на поверхности земли, и отметили, что по меньшей мере одна из них имела корпус TM-62M и пластиковый взрыватель МВП-62.



Находясь возле н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля Миссии впервые зафиксировали квадратный знак желтого цвета с надписью красными буквами "МИНЫ" на русском языке.