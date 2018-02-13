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Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине
За минувшую неделю блокпосты Донетчины пересекли более 10 000 физических лиц и втрое больше автомобилей. Результатом их проверок стали 10 случаев изъятия оружия и 9 - наркотиков, выявлено 10 мобильных терминалов, которые числятся как похищенные в разных уголках Украины.
Имеющиеся базы МВД помогли установить 17 человек, которые предположительно причастны к незаконным вооруженным формированиям, и еще 4 - поддерживающих с ними тесную связь.
2 жителей доставлены в территориальные подразделения полиции по подозрению в совершении преступлений, 11 разыскиваемых преступников привлекаются к ответственности.
Остановлено транспортное средство в розыске, а также находящееся на территории Украины незаконно.
Кроме того, задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд через контрольный пункт пропуска.
Теги: Донбасс, полиция, блокпост, боевики
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