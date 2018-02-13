Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"

13.02.2018 14:05

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство оккупационных администраций продолжает мероприятия по принуждению местных жителей временно оккупированных территорий востока Украины к участию в боевых действиях в составе российских оккупационных войск.



"В частности, представители т.н. "военных комиссариатов" учитывают прибывших на "мобилизационные сборы" местных жителей, как людей, которые уже дали т.н. "военную присягу оккупационному режиму", - отмечают в ГУР. - Главари оккупантов направляют основное внимание во время подготовки привлеченных на т.н. "мобилизационные сборы" лиц, на обеспечение комплектования ими минометных и артиллерийских подразделений российских оккупационных войск".