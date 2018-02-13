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Архив - Донецкая область

Партизаны заявили, что подорвали боевиков рядом с Горловкой

13.02.2018 08:40
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Партизаны заявили, что подорвали боевиков рядом с Горловкой

Фронт освобождения Донбасса и Луганщины сообщил вчера вечером, что оккупанты Донбасса наехали на "что-то взрывоопасное".

В сообщении на странице Фронта в соцсети отмечается, что подрыв произошел в Гольмовском (рядом с Горловкой). "Наезд на что-то взрывоопасное, потерянное неизвестными, и как следствие – 1 - 200, 1 – 300", - пишут партизаны. Напомним, что "200" - значит погибший, а "300" - раненый.



Теги: Донбасс, Горловка, боевики, подрыв, партизаны, оккупанты
 
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