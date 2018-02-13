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Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения

13.02.2018 20:14
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Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения

В последнее время украинские пограничники всё чаще находят у водителей, двигающихся с временно неподконтрольной украинской власти территории, "номерные знаки" и "свидетельства о регистрации" автомобиля, выданные пророссийской группировки "ДНР". Люди, живущие в псевдореспублике, признаются: они вынуждены "перерегистрировать" транспорт по местным "правилам", иначе "власти" забирают машину на "штрафплощадку" и взимают "штраф".

Как пишет "Радио Свобода", сообщения о найденных в багажнике "номерах", выданных "ДНР", или о незаконных документах на машину, спрятанных в бардачке, регулярно публикует Госпогранслужба Украины. Во время осмотра автомобилей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники вместе с работниками фискальной службы изымают такие находки и передают их работникам Национальной полиции.

Но жители ОРДО просто столкнулись с безвыходной ситуацией. На неподконтрольной территории Донецкой области с апреля 2016 года для всех автомобилистов действует так называемое обязательное "постановление о регистрации" транспорта в местном "ГАИ ДНР" (сегодня аналогичное приняли в "ЛНР"). Таким образом, все автомобили, оформленные по украинским законам, должны быть "перерегистрированы" на неподконтрольной территории по местным "правилам".

В 2018 году в "ДНР" закончилась "обязательная регистрация" транспортных средств нечетного года выпуска для физических лиц, а конечные сроки "регистрации" для автомобилей четного года выпуска продлили до июля 2018 года включительно.

Как заявляют в "МВД ДНР", после "регистрации" все транспортные средства должны эксплуатироваться на подконтрольной ему территории с "регистрационными документами" и "номерными знаками" образца "ДНР". Украинские номерные знаки и документы не изымаются, но, поймав водителя с неперерегистрированным транспортом, "ГАИ ДНР" взыскает с него "штраф" от 340 до 510 руб. (170-250 грн), при этом автомобиль задерживается и доставляется на "штрафплощадку". При повторном, в течение года, "нарушении" "штраф" составит от 510 до 1020 руб. (250-510 грн).

Введение подобной "регистрации" и "перерегистрации" в "ведомствах" "ДНР" поясняют отсутствием старой базы транспортных средств донецкого региона, которая была заблокирована украинскими властями. Всеобщую "регистрацию" транспорта называют жизненной необходимостью и требованием безопасности, которое позволит "полиции" быстрее разыскивать "нарушителей" и "преступников".

Для автомобилистов, выезжающих с неподконтрольной территории, это стало настоящей проблемой. Теперь водители перед въездом на подконтрольную Украине территорию меняют местные "номера" на номера украинского образца.

"В очереди постоянно вижу, как кто-то перекручивает "номер ДНР" на украинский. Аккуратно прячет, а там как повезет", – рассказал один из водителей.

В день посты КПВВ пересекают в среднем 25 тысяч человек и почти 4 тысячи транспортных средств, и "номера ДНР", даже просто лежащие в багажнике, – для многих "гарантия" проблем на линии разграничения.

"Если не "зарегистрировать" машину в Донецке, платишь "штраф" здесь, а если "зарегистрируешь", будут проблемы в Украине", – жалуется один из водителей.

Ситуацию с изъятием нелегитимных транспортных "документов" "ДНР" разъяснил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян:

"Во-первых, любые "документы", выданные на временно оккупированных территориях, являются недействительными и не имеют никакой юридической силы. Наличие таких "документов" у гражданина может служить основанием для разговора с правоохранительными органами о том, где, при каких обстоятельствах эти "документы" у него появились. Насколько мне известно, наличие таких бумажек не является правонарушением. В то же время, они являются недействительными документами, и гражданин должен предоставить действительные документы, чтобы подтвердить свою собственность или личность. Если у него таких документов нет, а есть только бумажки, конечно, он не сможет пересечь линию разграничения или будет разговаривать с правоохранительными органами".

Слободян отметил, если у гражданина есть легитимные документы, "проблем у него не будет".



Теги: Донбасс, авто, регистрация, пограничники, номерной знак, ДНР, линия разграничения
 
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