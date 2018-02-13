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Архив - Донецкая область

Пограничники обнародовали статистику по донбасским КПВВ на утро 13 февраля

13.02.2018 09:00
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Пограничники обнародовали статистику по донбасским КПВВ на утро 13 февраля

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня утром самые большие очереди были зафиксированы у КПВВ "Марьинка" и "Майорск".

В ГПСУ отметили, что в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорск" - 100/30;
"Марьинка" - 70/60;
"Новотроицкое" - 50/5;
"Гнутово" - 70/40.

Напомним, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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