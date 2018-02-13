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Появилось важное пособие для переселенцев
Во время встреч с переселенцами представители Запорожского офиса БФ "Право на защиту" обнаружили, что для большинства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) характерна низкая правовая осведомленность, в частности недостаточное владение информацией о собственных социально-экономических правах.
Этот вопрос особенно актуален для ВПЛ, которые являются получателями любого вида социальной помощи или пенсии. Ведь в условиях запутанного правового поля, которое постоянно меняется, получение таких выплат является достаточно сложным.
Почти все провайдеры юридической помощи показали, что в последнее время к ним за помощью обращаются ВПЛ именно для защиты их прав в отношениях с государственными органами власти и органами местного самоуправления (назначения и восстановления выплаты пенсий, социальных пособий, восстановления и получения документов, удостоверяющих личность, регистрация места проживания, установление фактов рождения и смерти, наследство). В частности, переселенцы нуждаются в помощи в составлении заявлений в соответствующие органы и несложных инструкций о последовательности действий и посещение инстанций.
"Мы выяснили, что решить вопрос недостаточной осведомленности ВПЛ об их правах и способах защиты нарушенных прав можно с помощью издание пособия, в котором будут содержаться шаблоны заявлений, жалоб, ходатайств, запросов на публичную информацию, с указанием их разницы и особенностей, сроков ответа государственными учреждениями, а также информация о предотвращении торговли людьми и гендерно обусловленном насилию, с контактами учреждений и организаций, которые могут оказать помощь, - рассказала руководитель Запорожского офиса БФ "Право на защиту" Анастасия Калашник. - Формат пособия является удобным, отличается от листовок, которые обычно не хранят долго".
Разработку пособия взяла на себя ОО "Донбасская Инициатива "Мост", основной целью деятельности которой является защита прав ВПЛ, интеграция их в местные общины и усиления потенциала общества путем привлечения переселенцев.
Благодаря помощи БФ "Право на защиту", который напечатал "Практический справочник по вопросам обращений граждан" (в рамках реализации проекта поддержки общин, пострадавших от конфликта), теперь ВПЛ станут более осведомленными относительно своих социально-экономических прав и способов защиты таких прав в отношениях с органами государственной и местной власти.
Правозащитники уверены, что скоро количество конфликтных ситуаций при обслуживании ВПЛ в государственных учреждениях значительно уменьшится - и произойдет это в результате лучшего понимания переселенцами норм законов и постановлений.
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, правозащитники
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