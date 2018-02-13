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Представители СММ ОБСЕ отреагировали на выпад Геращенко
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ответили на критику со стороны члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представителя Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко.
Напомним, что Геращенко заявила, что группы СММ ОБСЕЕ не заезжают в регулярно обстреливаемые места Донбасса и "ездят только по асфальту".
Представители СММ ОБСЕ "в ответ на недавние комментарии" сообщили следующее:
• Миссии поручено осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью и устанавливать факты.
• Ежедневно, 365 дней в году, патрули СММ проезжают около 13 000 км.
• В распоряжении Миссии есть 14 локаций по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, где постоянно присутствуют наблюдатели, которые круглосуточно фиксируют нарушения режима прекращения огня.
• СММ установила камеры, которые работают круглосуточно в 11 местах Донецкой и Луганской областях. В своей работе Миссия также использует беспилотные летательные аппараты и другие технические средства. В Станице Луганской только у СММ имеются камеры, установленные по обе стороны линии соприкосновения и позволяющие осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации.
• Безопасность невооруженных гражданских наблюдателей является приоритетной задачей Миссии. Именно стороны обязаны обеспечить СММ свободный, беспрепятственный и неограниченный доступ повсюду.
• Свобода передвижения Миссии ограничена. Только в течение 2017 года патрули СММ столкнулись с 2 422 случаями ограничения свободы передвижения по обе стороны линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, наблюдатели, Геращенко, СММ ОБСЕ
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