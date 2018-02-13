Представники УВКБ ООН відвідали Курдюмівку в зоні АТО

13.02.2018 10:26

12 лютого з метою огляду житла, відновленого Агентством за фінансової підтримки Уряду Японії та інших міжнародних донорів у рамках проекту УВКБ ООН з проведення у 2017 році ремонтних робіт житлових будинків, що постраждали внаслідок конфлікту вздовж лінії розмежування, у селище Курдюмівка (біля Торецька, що на Донеччині) завітали поважні гості.



Серед них були Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні пана Шігекі Сумі, Голова Представництва УВКБ ООН в Україні пана Пабло Матеу, заступник голови облдержадміністрації Ігор Стокоз, керівник військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Ярослав Руденко.



В рамках візиту гості зробили офіційні огляди відремонтованих будинків за підтримки Уряду Японії, які були пошкодження під час обстрілів у лютому 2017 року.



Під час зустрічі керівник Ярослав Руденко висловив вдячність Уряду Японії та обласній державній обласній адміністрації за фінансову підтримку та сприяння у відновлені житла для мешканців с. Курдюмівка.



Як зазначив Повноважний Посол Японії в Україні пан Шігекі Сумі, Уряд Японії і надалі продовжить роботу з підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців з лінії розмежування які постраждали під час конфлікту .



Загалом, в рамках проекту УВКБ ООН з проведення у 2017 році ремонтних робіт житлових будинків, що постраждали внаслідок конфлікту вздовж лінії розмежування урядом Японії була надана значна допомога у розмірі 325 тисяч доларів. Завдяки донорській підтримці, УВКБ ООН спільно з партнерською організацію "Людина в біді" відремонтувало та реконструювало біля 1 500 будинків на підконтрольній уряду території Донецької області. Окрім одноповерхових приватних будинків, було також відремонтовано біля 15 багатоповерхневих будинків.



Допомогу з ремонту та реконструкції житла отримали понад 1 800 домогосподарств.