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Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины
По ходатайству Добропольского отдела Константиновского местной прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который стрелял в Белозерского городского голову.
Речь идет о событиях 13 декабря прошлого года, когда 61-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в исполкоме Белозерской городского совета, встретил в приемной городского головы своего знакомого и угрожал ему убийством, демонстрируя охотничье оружие и гранату.
В дальнейшем злоумышленник нанес несколько ударов кулаками женщине-секретарю горсовета, ворвавшись в ее кабинет, а выйдя на улицу, выстрелил из охотничьего ружья в мэра, который подъехал на автомобиле к исполкома.
Пострадавшему удалось избежать пули и с помощью еще одного человека задержать нападавшего и вызвать полицию.
Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно - по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).
Согласно решению суда, подозреваемому продлен арест сроком до трех месяцев с правом внесения залога в размере 560 000 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, стрельба, мэр, арест, прокуратура
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