Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины

13.02.2018 14:17

По ходатайству Добропольского отдела Константиновского местной прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который стрелял в Белозерского городского голову.



Речь идет о событиях 13 декабря прошлого года, когда 61-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в исполкоме Белозерской городского совета, встретил в приемной городского головы своего знакомого и угрожал ему убийством, демонстрируя охотничье оружие и гранату.



В дальнейшем злоумышленник нанес несколько ударов кулаками женщине-секретарю горсовета, ворвавшись в ее кабинет, а выйдя на улицу, выстрелил из охотничьего ружья в мэра, который подъехал на автомобиле к исполкома.



Пострадавшему удалось избежать пули и с помощью еще одного человека задержать нападавшего и вызвать полицию.



Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно - по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).



Согласно решению суда, подозреваемому продлен арест сроком до трех месяцев с правом внесения залога в размере 560 000 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.