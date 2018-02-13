Разведчика "Тумана" из "ДНР" приговорили к солидному сроку

13.02.2018 12:45

Разведчик из террористической группировки "ДНР", который воевал на Донетчине, приговорен к 9 годам заключения.



Во время судебных слушаний установлено, что 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года по собственной воле вступил в ряды боевиков. Получив позывной "Туман", был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведывательной роты 1-й Славянской бригады террористической организации "ДНР".



С оружием в руках и в камуфлированной одежде он вместе с другими боевиками дислоцировался в с. Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. Пройдя инструктаж в так называемом "Министерстве государственной безопасности "ДНР", осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины.



В октябре 2016-го сообщника террористов задержали сотрудники СБУ при пересечении блокпоста.



В суде своей вины он не признал, однако, по мнению коллегии судей Токмакского районного суда Запорожской области, общественным обвинением полностью доказана вина гражданина.



Сообщник террористов признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.