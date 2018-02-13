Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"

13.02.2018 10:32

Сегодня, 13 февраля, все КПВВ у линии разграничения в зоне АТО работают в штатном режиме. О ситуации на некоторых направлениях сообщают пользователей соцсетей.



Как сообщает Донбасс SOS, ппользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовкa

ДНР.7-00. авто-200,газелей-25,пеших-200

10-15 перед Зайцевом в сторону донецка 40 авто. Запускают партиями по 10 авто. Людей в пешей очереди целый навес. Движется к автобусам довольно быстро.

В сторону Бахмута на Майорске тоже целый навес. Движение есть. Авто до 20 шт

На нулевом трындец. Едут в 3 ряда . Около 100 авто



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 Еленовка в Мариуполь очередь до автостанции , льгота - 35, супер льгота - 15.

Напомним, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром самые большие очереди были зафиксированы у КПВВ "Марьинка" и "Майорск".