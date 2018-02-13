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Сотни взрывов, тотальное несоблюдение перемирия: сводка СММ ОБСЕ из Донецкой области
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), в Донецкой области продолжаются обстрелы и взрывы. Говорить о соблюдении перемирия, как бы действующего с 23 декабря, не приходится.
За период с вечера 9 по вечер 10 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 400 по сравнению с примерно 90).
С вечера 10 по вечер 11 февраля Миссия отметила уменьшение количества таких нарушений, зафиксировав около 170 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками.
Так, вечером 9 февраля камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала (в такой хронологической последовательности) 1 взрыв неопределенного происхождения, 3 снаряда с запада на восток, 3 снаряда с востока на запад, 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 выпущенный вверх снаряд — все в 0,5–1,5 км к югу.
На следующий день эта камера зарегистрировала 29 взрывов неопределенного происхождения, 68 снарядов (12 с востока на запад и 56 с запада на восток), а также 1 выпущенную вверх осветительную ракету — все в 0,5–1,5 км к югу.
Поздно ночью 11 февраля с помощью этой камеры было зафиксировано 6 взрывов неопределенного происхождения и 22 снаряда (13 с запада на восток и 9 с востока на запад) — все в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 9 февраля, осуществляя мониторинг в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 51 взрыв (из них 34 были оценены как разрывы снарядов из вооружения неустановленного типа, 15 — как выстрелы из вооружения неустановленного типа, 1 — как выстрел из 82-мм миномета и еще 1 — как выстрел из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1)) — все в 4–8 км к юго-востоку.
На следующий день команда СММ, которая находилась на этой позиции, слышала 42 взрыва (из них 20 были оценены как выстрелы из 152-мм артиллерии, 8 — как выстрелы из артиллерии неустановленного калибра, 2 — как разрывы снарядов из вооружения неустановленного типа, а остальные — неизвестного происхождения) — все в 6–7 км к северу и северо-востоку. Вечером 10 февраля с этой позиции наблюдатели слышали 3 взрыва (из них 2 были оценены как выстрелы из артиллерии и 1 — как разрыв 122-мм артиллерийского снаряда), а также свыше 100 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 3–4 км к югу.
На следующий день, пребывая в этом же месте, наблюдатели слышали 56 взрывов (из них 12 были оценены как выстрелы из 120-мм миномета, 5 — как выстрелы из пушки БМП-1, 9 — как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), а остальные — неопределенного происхождения), 5 выстрелов из 30-мм пушки БМП-2 и около 20 очередей из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета — все в 3–8 км к югу, юго-востоку и востоку.
10 февраля, ведя наблюдение на железнодорожной станции в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около 4 часов, члены патруля Миссии слышали около 160 взрывов неопределенного происхождения в 10–15 км к юго-западу, длившихся в течение 21-минутного периода времени.
В этот же день, патрулируя на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) в течение примерно 6 часов, команда СММ слышала 132 взрыва неопределенного происхождения и 69 очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 3–5 км к юго-западу, а также 16 взрывов неопределенного происхождения в 2–3 км к югу и юго-востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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