Турчинов вывел из себя оккупантов Донбасса заявлением о продвижении ВСУ

13.02.2018 11:00

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись более чем на 10 километров и значительно улучшили свои позиции. Об сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает "Громадське". Такое заявление вызвало бурю негодования в стане оккупантов Донбасса.



"Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", – отметил, в частности, Турчинов.



По словам секретаря СНБО, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск "закончились фиаско".



"Они не смогли ни отбить хотьи один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась", – подчеркнул Турчинов.



Информационные войска Украины отмечают: "После заявления Турчинова по продвижению ВСУ на 10 км в 2017 году, рашисты завизжали, что "Киев нарушает Минские соглашения". На самом деле, в рамках Минских соглашений ВСУ могут спокойно продвигаться еще на десятки километров. Просто сравните линию разграничения в соответствии с Минскими соглашениями с фактической линией разграничения".

