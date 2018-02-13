У Маріуполі створять представництво "Держмолодьжитла"

13.02.2018 21:42

Маріупольською міською радою підписаний Меморандум про співпрацю між Державним фондом сприяння молодіжному житлобудівництву та Донецьким регіональним управлінням "Держмолодьжитло". Мета реалізації цього Меморандуму - забезпечення доступним житлом маріупольців.



Питання співпраці Фонду та Маріупольської міськради обговорювалися під час робочої зустрічі голови правління Фонду Сергія Кімнатного та секретаря Маріупольської міськради Степана Махсми. Зокрема розмова йшла навколо шляхів реалізації міської цільової програми забезпечення житлом на ‎‎2018 - 2022 роки, затвердженої Маріупольською міськрадою у кінці минулого року, повідомляє mariupolrada.gov.ua



Як було зауважено на засіданні, забезпечення житлом також сприятиме збереженню кадрового потенціалу міських підприємств.



Від глави Фонду пролунала пропозиція - вивчити можливість пільгового кредитування громадян. "Відкриття у Маріуполі регіонального представництва "Держмолодьжитла" дозволить консультувати маріупольців та переселенців, що бажають отримати житло, в постійному режимі", - сказав Сергій Кімнатний.



У Маріуполі на сьогодні на квартирному обліку перебувають тисячі жителів. Також у місті мешкає близько 100 тисяч переселенців, для яких також гостро стоїть житлове питання.

Нагадаємо, що в Маріуполі сьогодні розглянули заявки переселенців на надання житла.