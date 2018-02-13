- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами13:40
- Япония поможет восстанавливать Донетчину13:32
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Разведчика "Тумана" из "ДНР" приговорили к солидному сроку12:45
Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша уверен, что ненависть – не ценность. И призывает бороться не столько с Россией, сколько - за Украину.
"Люди, которые сейчас работают в России, могут ездить из Москвы в Киев – в этом нет проблем. Хотя они и живут постоянно в Москве, мы им не отказываем в праве пользоваться в Украине правами, как и другим гражданам. Значит, если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё. А разве в России нет российской пропаганды? А в чем тогда разница? Никто не может сказать", - отмечает глава МинВОТ в интервью The Virtuoso.
"Многие люди говорят, что мы боремся с Россией, а, по-моему, мы боремся за Украину, - подчеркивает Черныш. - Нам надо бороться за Украину, за страну, чтобы она была развитая, единая. Чтобы она была… Мы ведь должны сами побороться, чтобы у нас общество было правильное, чтобы мы преодолевали свои собственные проблемы, чтобы часть общества к нам вернулась уже обратно. Это много вызовов. Россия сейчас наш противник, но за 20 лет до этого у нас было много проблем, которые мы не смогли решить, и это ведь наши проблемы. Общество не может быть цивилизованным, если оно объединяется вокруг ненависти к кому-то. Оно может консолидироваться, но точно не стать объединенным. Ненависть – не ценность. А сейчас она многих сбивает с толку, и это эксплуатируется политическими партиями. Мы должны осознавать, на чём это общество должно быть построено. Так давайте поймем, на чём…"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, министр, деоккупация, реинтеграция, МинВОТ
- Министр назвал главные компоненты "донбасского закона"
- Работает на Россию: Пашинский сделал скандальное заявление об украинском министре. ВИДЕО
- Правда, "плохой" закон? Как новый "донбасский закон" ударил по РФ
- Геращенко ответила на выпады Кремля касательно закона "о реинтеграции Донбасса"
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия
- Министр энергетики Украины - о цене на газ: "Россия начала экономическую войну" (ВИДЕО)
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами13:40
- Япония поможет восстанавливать Донетчину13:32
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины12:58
- Разведчика "Тумана" из "ДНР" приговорили к солидному сроку12:45
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами13:40
- Япония поможет восстанавливать Донетчину13:32
- На матч «Шахтер» – «Рома» уже продано 30 тысяч билетов13:15
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему