Украинскую мобильную связь в "ДНР" хоронят и Захарченко, и МинВОТ, и представители Донецкой ОГА

13.02.2018 12:37

Более месяца (с 11 января) на оккупированной части Донетчины отсутствует мобильная связь последнего украинского оператора на неподконтрольной части Донбасса - Vodafone (МТС). И, судя по последним заявлениям по обе стороны линии разграничения, возвращать ее туда не собираются.



Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…



Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский в эфире телеканала "UA:Донбас" прямым текстом заявил, что, скорее всего, возвращения Vodafone (МТС) на неподконтрольную Донетчину ждать не стоит. "По моей информации, россияне категорически против того, чтобы на оккупированной территории так называемых ДНР и ЛНР работали любые наши операторы", - заявил он.



Ремский уверяет, что возобновлению связи мешают главари "ДНР": "Они выставляют такую претензию, что якобы наши мобильные операторы задолжали за электроэнергию. Однако это не так, наши операторы, я знаю точно, шли на все условия и хотели наладить свои технические подразделения, чтобы наладить это всё. Но никто (с той стороны) на встречу не идет".



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука в эфире "5 канала" заявил: "Всего в Vodafone по той территории за эти годы осуществлено 15 повреждений. И на все договоренности с ОБСЕ повлиять на противоположную сторону - в Минске договоренностей не достигнуто. Они не дают согласия на проведение ремонтных работ".



Главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко не особо скрывает, что возврата связи "Vodafone Украина" ждать не стоит. Традиционно обвинив украинского оператора в неоплате электроэнергии (подобные претензии начали выдвигаться лишь недавно, хоть Vodafone работает в оккупации годами). "Они собирали свои деньги, они не попадали в бюджет "ДНР" и уходили на территорию Украины. Украина - это враг", - заявил Захарченко. По его словам, то, что на оккупированном Донбассе перестанет работать последний украинский оператор, было понятно давно. А потом, мол, во избежание ажиотажа, людям следовало запасаться карточками местного мобильного оператора "Феникс" (работает на захваченных у "Киевстара" мощностях) заранее. "Покупайте карточки "Феникс", связь будет хорошая", - издевательски призвал террорист.



Между тем, "хорошую связь" от "Феникса" в "ДНР" проклинают все. Средняя попытка дозвона в дневное время - один из 10-25 раз. При этом качество связи продолжает оставаться удручающим. Во время разговора уже начали вклиниваться другие абоненты.



…А в соцсетях пишут, что базовые станции Vodafone уже начали курочить.



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