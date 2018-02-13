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В Бахмуте вспомнили жертв обстрела из "Смерча"
Ровно три года назад, 13 февраля 2015-го, Бахмут (тогда еще Артемовск) подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня "Смерч". Сегодня почтили память погибших.
В результате обстрела на территории микрорайона Западный в тот день погибло 2 человека - 7-летний мальчик и 25-летняя женщина, которая прикрыла 7-летнюю дочь своим телом. Были повреждены жилой массив, школа, на территории которой через год был установлен памятный знак.
В первые минуты после обстрела на месте уже работали правоохранители, которые фиксировали последствия теракта, оказывали помощь мирным жителям.
Сегодня горожане почтили память погибших минутой молчания. Руководство Бахмутского отдела полиции, активисты, военные, волонтеры, представители учебных заведений и трудовых коллективов предприятий возложили цветы к памятному знаку и зажгли свечи в память о невинных жертвах теракта – одного из многих, совершенных оккупантами Донбасса.
Теги: Донбасс, жертвы, обстрел, Бахмут
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