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В «ДНР» дали ответ, почему футбола нет
Так называемый «министр спорта» пророссийской группировки «ДНР» Александр Громаков заявил, что у «республики» нет ресурсов, чтобы поддержать финансово футбол.
«Отдельно взятый вид спорта, даже такой популярный, как футбол, не может быть обособленным. Никто не может назначить оклады футболистам и ведущим тренерам, а представителей других видов спорта обойти стороной. Никто этого делать не станет, ведь у нас развиваются более 70-ти видов спорта, и любимчиков тут быть не должно», – заявил Громаков.
При этом он заверил, что «министерство» пытается финансировать проведение внутренних соревнований.
«Брать на полное обеспечение, скажем, 8 команд чемпионата ДНР по футболу, держать на заработной плате по 25 человек... К сожалению, республика не имеет таких финансовых ресурсов. Давайте решать вопросы, учитывая экономическую ситуацию», – констатировал «министр».
Напомним, что с оккупированной части Донетчиные выехали все топовые футбольные клубы. ФК «Шахтер» сейчас базируется в Киеве, а его домашней ареной является харьковский «Металлист».
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) пытаются проводить футбольные встречи между новоявленными клубами. Даже из «ЛНР» приглашают поиграть. Но эти матчи, мягко говоря, не пользуются популярностью у болельщиков. А если трибуны и заполняются, то исключительно в приказном порядке.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, оккупация, ДНР
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