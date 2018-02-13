В «ДНР» дали ответ, почему футбола нет

13.02.2018 11:34

Так называемый «министр спорта» пророссийской группировки «ДНР» Александр Громаков заявил, что у «республики» нет ресурсов, чтобы поддержать финансово футбол.



«Отдельно взятый вид спорта, даже такой популярный, как футбол, не может быть обособленным. Никто не может назначить оклады футболистам и ведущим тренерам, а представителей других видов спорта обойти стороной. Никто этого делать не станет, ведь у нас развиваются более 70-ти видов спорта, и любимчиков тут быть не должно», – заявил Громаков.



При этом он заверил, что «министерство» пытается финансировать проведение внутренних соревнований.



«Брать на полное обеспечение, скажем, 8 команд чемпионата ДНР по футболу, держать на заработной плате по 25 человек... К сожалению, республика не имеет таких финансовых ресурсов. Давайте решать вопросы, учитывая экономическую ситуацию», – констатировал «министр».



Напомним, что с оккупированной части Донетчиные выехали все топовые футбольные клубы. ФК «Шахтер» сейчас базируется в Киеве, а его домашней ареной является харьковский «Металлист».



В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) пытаются проводить футбольные встречи между новоявленными клубами. Даже из «ЛНР» приглашают поиграть. Но эти матчи, мягко говоря, не пользуются популярностью у болельщиков. А если трибуны и заполняются, то исключительно в приказном порядке.