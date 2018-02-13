В Краматорске попался наемник боевиков

13.02.2018 15:16

39-летний житель Краматорска в 2014 году поступил на "службу" к незаконным вооруженным формированиям. В его обязанности входила проверка граждан и транспорта. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-профилактической отработки Краматорска сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что местный житель был участником НВФ "ДНР". Собрав доказательную базу, правоохранители задержали правонарушителя.



Установлено, что в мае 2014 злоумышленник проникся идеей "русского мира" и по предложению своего знакомого присоединился к боевикам. За службу обещали платить.



Сначала новобранец вместе с товарищем агитировал людей вступать в бандформирования, а затем осуществлял пропускной режим на блокпосту.



Но за две недели экс-боевик, по его словам, разочаровался в "руководстве" и вернулся домой. Обещанных денег за дежурство он якобы не получил.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Всего с начала года полицией Донетчины объявлено о подозрении 28 участникам незаконных вооруженных формирований. Из них 24 задержаны, 4 объявлены в розыск.