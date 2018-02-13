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В Мариуполе арестован парень, забивший до смерти переселенца молотком
19-летний житель Мариуполя арестован по подозрению в умышленном убийстве пожилого переселенца.
Следствием установлено, что парень познакомился через Интернет с мужчиной преклонного возраста, который является внутренне перемещенным лицом. Они договорились о встрече по месту жительства последнего. В итоге гость умышленно нанес хозяину многочисленные удары в область головы заранее принесенным с собой молотком. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, а злоумышленник убежал, завладев его имуществом.
"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила прокурор Кальмиусского отдела Мариупольского местной прокуратуры №2 Анна Попудько.
Кальмиусский отдел Мариупольского местной прокуратуры №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 и п.6 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть по факту разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном убийстве по корыстным мотивам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, Мариуполь, смерть, прокуратура, молоток, переселенец
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